ADNSU усилил позиции в глобальном рейтинге QS

Согласно опубликованным результатам, ADNSU занял позиции 101–150 в области нефтяной инженерии и 451–500 - в области компьютерных наук и информационных систем.

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (ADNSU) достиг значимого научного результата в рейтинге предметных областей международного агентства Quacquarelli Symonds (QS) за 2026 год. Университет вошел в глобальный список сразу по двум направлениям. Об этом успехе рассказали в вузе.

Особое значение имеет тот факт, что по направлению «Компьютерные науки и информационные системы» университет впервые вошел в глобальный рейтинг QS, что свидетельствует о стремительном развитии данного направления и высокой конкурентоспособности на международном уровне.

В целом в рейтинге QS 2026 года было проанализировано более 6200 университетов, из которых лишь 1912 вошли в итоговый список по 55 предметным областям.

Достигнутые результаты подтверждают устойчивые позиции ADNSU в традиционно сильных инженерных направлениях, а также демонстрируют расширение научного потенциала в области цифровых технологий. В частности, направление нефтяной инженерии продолжает оставаться одним из ключевых для университета и уже ранее входило в глобальный рейтинг QS.

В области компьютерных наук за последние годы зафиксирован значительный рост научной активности. Так, в период 2020–2024 годов учеными ADNSU были опубликованы 534 научные работы, которые получили более 2735 цитирований, а показатель H-индекса достиг 19. В исследованиях приняли участие 356 авторов, при этом среднее число цитирований на одну публикацию превышает 5.

Основные направления научных исследований включают искусственный интеллект, машинное обучение, анализ больших данных, системы принятия решений и модели нечеткой логики. Эти области являются ключевыми драйверами развития современных цифровых технологий.

Среди наиболее заметных работ — исследования, посвященные применению искусственного интеллекта и технологий IoT в здравоохранении, диагностике сердечно-сосудистых заболеваний с использованием нейронных сетей, управлению киберфизическими системами в экосистемах «умного города», а также анализу больших данных в медицинском секторе. Эти публикации получили высокий уровень международного цитирования.

В настоящее время в ADNSU реализуются образовательные программы по направлениям data-аналитики, искусственного интеллекта, информационных технологий и компьютерных наук, а также ведется подготовка высококвалифицированных научных кадров в этих областях. В 2026 году в университете планируется запуск Института искусственного интеллекта, а также начало деятельности лабораторий ChemoInformatics и компьютерной химии, что станет важным этапом в развитии научно-исследовательской инфраструктуры.

Развитие данного направления также связано с внедрением новых образовательных программ в области программной инженерии, искусственного интеллекта, кибербезопасности и аналитики данных, созданием современных лабораторий и расширением международного научного сотрудничества.

Ректор ADNSU Руфат Азизов отметил: «Включение в рейтинг QS сразу по двум направлениям, особенно впервые в области компьютерных наук, является важным показателем трансформации университета. Мы последовательно развиваем направления цифровых технологий, усиливаем научные исследования и формируем новое поколение специалистов, способных конкурировать на глобальном уровне».

Рейтинг QS ежегодно оценивает университеты по таким показателям, как академическая репутация, репутация среди работодателей, цитируемость научных публикаций, H-индекс и уровень международного научного взаимодействия, отражая степень глобального признания образовательной и исследовательской деятельности вузов.