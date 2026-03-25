«Уничтожить за 48 часов»: приказ Нетаньяху

Заявления президента США Дональда Трампа о прекращении войны с Ираном становятся все более частыми, в то время как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал совершенно противоположный приказ.

Нетаньяху приказал израильской армии приложить все усилия в ближайшие 48 часов, чтобы уничтожить как можно больше иранской оружейной промышленности, сообщает The New York Times.

Решение Нетаньяху инициировало обсуждения о стратегическом разногласии между Вашингтоном и Тель-Авивом. Израиль стремится навсегда нейтрализовать ядерную и военную инфраструктуру Ирана, в то время как администрация США оказывает давление по вопросу открытия судоходства в Ормузском проливе и восстановления нормальных поставок энергоносителей. В этот критический 48-часовой период регион будет находится на грани между дипломатией и тотальной войной, отмечает издание.