В Израиле подростка обвинили в шпионаже на Иран

В Тель-Авиве предъявлены обвинения 14-летнему жителю центрального района Израиля, который, по версии следствия, выполнял задания иранского агента, включая съемку военных объектов и нанесение граффити пропагандистского содержания.

По данным прокуратуры, подросток связался с иранским агентом в интернете в апреле 2025 года и за выполнение заданий получил от него более 1170 долларов.

В его обязанности входило:

- нанесение граффити в Тель-Авиве, в том числе надписи: «Мы преданы завету»;

- съемка на видео военного комплекса «Кирия» в Тель-Авиве;

- слежка за министром иностранных дел Гидеоном Сааром (задание отложено из-за учебы);

- съемка видео возле больницы «Ихилов» и в районах Рамат-Гана;

- попытка снять квартиру рядом со штаб-квартирой ЦАХАЛа.

Подростку инкриминируются «контакты с иностранным агентом» и «передача разведывательной информации врагу».