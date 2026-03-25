USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Новость дня
Трамп наткнулся на «Персидскую стену»

Новый фронт — в Баб-эль-Мандебском проливе

21:56 449

Иран может открыть новый фронт в Баб-эль-Мандебском проливе, если будут совершены нападения на его территорию или острова, сообщает связанное с Корпусом стражей исламской революции агентство Tasnim со ссылкой на неназванный военный источник.

«Если американцы намерены предпринять действия в отношении Ормузского пролива, им следует быть осторожными, чтобы не добавить к своим проблемам еще один пролив... Иран полностью готов к эскалации ситуации. Мы откроем для врага другие фронты в качестве сюрприза, чтобы его действия не только не принесли ему выгоды, но и удвоили его затраты!» — заявил собеседник агентства.

Пролив является частью территориальных вод Йемена. В середине марта военачальник хуситов Абед аль-Тавр заявил, что хуситы могут закрыть Баб-эль-Мандебский пролив для США и Израиля, вступив в войну на стороне Ирана.

Иран поддерживает хуситов, захвативших Северный Йемен, предоставляя им оружие, дроны и разведданные. Кроме того, Иран использует Йемен в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии.

Ормузский пролив, соединяющий Персидский залив и Аравийское море, был заблокирован Ираном в начале военной операции США и Израиля в конце февраля. Блокада Ормузского пролива, через который проходят до 20% мировой нефти и более 30% СПГ, привела к резкому скачку цен на энергоносители, отрезав страны от арабской нефти.

ЭТО ВАЖНО

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться