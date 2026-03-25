Выведена из строя почти половина мощностей России по экспорту нефти

Агентство отмечает, что в этом месяце Украина активизировала атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив три крупнейших западных порта: Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу - на Балтике.

Как минимум 40 процентов мощностей России по экспорту нефти выведено из строя в результате атак украинских беспилотников, захвата танкеров и приостановки работы нефтепровода «Дружба». Это эквивалентно примерно двум миллионам баррелей в сутки, следует из расчетов Reuters.

«Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России, и оно произошло как раз тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны [США и Израиля] с Ираном», — отмечает Reuters.

Агентство считает прерванными отгрузки нефти через оба экспортных порта на Балтийском море — в Приморске и Усть-Луге. В Новороссийске, экспортном порту на Черном море, отгрузка, как утверждается, идет ниже планового уровня. Все три порта в марте подверглись атакам украинских БПЛА.

Также до сих пор не возобновилась подача нефти по нефтепроводу «Дружба», который был остановлен в конце января. Киев заявил, что нефтепровод поврежден из-за ударов России. Кроме того, в последнее время участились задержания российских танкеров «теневого флота» в Европе. Это нарушило поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей в сутки из Мурманска, сообщили Reuters нефтетрейдеры.

По данным агентства, бесперебойными пока остаются поставки в Китай (примерно 1,9 миллиона баррелей нефти в сутки) и Беларусь (около 300 тысяч баррелей в сутки), а также отгрузка с нефтяных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (около 250 тысяч баррелей в сутки).

При этом Bloomberg отмечает, что за последние три недели среднесуточные доходы России от экспорта нефти выросли вдвое – со 135 миллионов долларов в день в январе до 270 млн долларов. Издание связывает такой рост с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, а также ослаблением санкций. 13 марта США разрешили поставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта.