Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Трамп наткнулся на «Персидскую стену»

Выведена из строя почти половина мощностей России по экспорту нефти

Как минимум 40 процентов мощностей России по экспорту нефти выведено из строя в результате атак украинских беспилотников, захвата танкеров и приостановки работы нефтепровода «Дружба». Это эквивалентно примерно двум миллионам баррелей в сутки, следует из расчетов Reuters.

Агентство отмечает, что в этом месяце Украина активизировала атаки на российскую нефтяную инфраструктуру, поразив три крупнейших западных порта: Новороссийск на Черном море, а также Приморск и Усть-Лугу - на Балтике. 

«Это самое серьезное нарушение поставок нефти в современной истории России, и оно произошло как раз тогда, когда цены на нефть превысили 100 долларов за баррель из-за войны [США и Израиля] с Ираном», — отмечает Reuters.

Агентство считает прерванными отгрузки нефти через оба экспортных порта на Балтийском море — в Приморске и Усть-Луге. В Новороссийске, экспортном порту на Черном море, отгрузка, как утверждается, идет ниже планового уровня. Все три порта в марте подверглись атакам украинских БПЛА.

Также до сих пор не возобновилась подача нефти по нефтепроводу «Дружба», который был остановлен в конце января. Киев заявил, что нефтепровод поврежден из-за ударов России. Кроме того, в последнее время участились задержания российских танкеров «теневого флота» в Европе. Это нарушило поставки нефти объемом 300 тысяч баррелей в сутки из Мурманска, сообщили Reuters нефтетрейдеры.

По данным агентства, бесперебойными пока остаются поставки в Китай (примерно 1,9 миллиона баррелей нефти в сутки) и Беларусь (около 300 тысяч баррелей в сутки), а также отгрузка с нефтяных проектов «Сахалин-1» и «Сахалин-2» (около 250 тысяч баррелей в сутки).

При этом Bloomberg отмечает, что за последние три недели среднесуточные доходы России от экспорта нефти выросли вдвое – со 135 миллионов долларов в день в январе до 270 млн долларов. Издание связывает такой рост с конфликтом на Ближнем Востоке и закрытием Ормузского пролива, а также ослаблением санкций. 13 марта США разрешили поставку и продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда до 12 марта.

