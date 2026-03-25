Белый дом: Трамп не блефует, он готов обрушить ад

Она не подтвердила, что представители США и Ирана могут встретиться в Пакистане.

«Нет. Они продолжаются», - ответила она на регулярном брифинге для журналистов на вопрос о том, означают ли заявления иранской стороны, что переговоры зашли в тупик. «Как сообщил в понедельник президент [США Дональд Трамп], они идут продуктивно. И они по-прежнему идут так», - добавила Ливитт, говоря о консультациях.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила с утверждением, что переговоры между США и Ираном продолжаются и проходят плодотворно.

Белый дом утверждает, что президент США Дональд Трамп предпочитает мир с Ираном, но готов продолжать боевые действия. По ее словам, «Трамп не блефует, он готов обрушить ад».

«Президент всегда предпочитает мир, нет никакой необходимости в дальнейшей гибели людей и разрушениях. Но если Иран не признает нынешние реалии, если они не поймут, что терпят и продолжают терпеть военное поражение, президент Трамп добьется того, чтобы по ним ударили сильнее, чем когда-либо били до этого», - заявила Ливитт.

«Долгожданная встреча президента Трампа с председателем КНР Си [Цзиньпином] состоится в Пекине 14 и 15 мая», - сказала она. Ливитт добавила, что ответный визит председателя КНР в США ожидается позднее в 2026 году.