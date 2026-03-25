Американские военные опровергают

«Корпус стражей исламской революции заявил, что американский истребитель F/A-18 был сбит над Чабахаром с использованием новых современных систем ПВО. Ни один американский истребитель не был сбит Ираном», - говорится в заявлении командования, опубликованном в соцсети.

Вооруженные силы Ирана утверждают, что истребитель F-18, который якобы принадлежал ВВС США и был сбит в небе над исламской республикой, удалось поразить с помощью неназванного нового переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

Как сообщило иранское государственное телевидение, самолет был сбит в небе над городом Чабахар на юго-востоке страны и, по словам военных, рухнул в воды Индийского океана.

Американская сторона эту информацию пока не прокомментировала.