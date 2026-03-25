Путин ограничил вывоз денег и золота из России

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит ограничения на вывоз наличных рублей в государства — члены ЕАЭС. Документ опубликован на портале правовой информации.

Физические лица с 1 апреля не смогут вывозить в Армению, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан наличную валюту в сумме, превышающей эквивалент $100 тыс. по официальному курсу ЦБ на день вывоза.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничения действуют вне зависимости от суммы. Вывоз для них разрешен только через определенные международные аэропорты, перечень которых будет утвержден дополнительно. Обязательным условием станет наличие банковских выписок или иных документов, подтверждающих снятие средств со счетов.

С 1 мая также вводится запрет на вывоз аффинированного золота в слитках массой более 100 граммов для всех категорий граждан и организаций. Исключение сделано для вывоза через аэропорты Внуково, Домодедово, Шереметьево и Владивостока (Кневичи) при наличии разрешения Федеральной пробирной палаты. Для юрлиц и ИП предусмотрена возможность вывоза золота за пределы ЕАЭС без ограничений по весу при соблюдении установленных процедур. Кредитные организации смогут вывозить валюту и драгоценные металлы без ограничений.