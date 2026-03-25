Трамп наткнулся на «Персидскую стену»
Аракчи: «США требовали от Ирана капитуляции, а теперь хотят переговоры – это признание поражения»

23:37

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил в среду, что Соединенные Штаты направляют Тегерану сообщения через многочисленных посредников, но подчеркнул, что такой обмен не является переговорами.

«Обмен сообщениями через посредников не означает переговоров с Соединенными Штатами», — сказал он.

Аракчи добавил, что высшее иранское руководство рассматривает представленные предложения, но заявил, что Тегеран не намерен вести переговоры с Вашингтоном.

Кроме того, Аракчи призвал страны региона дистанцироваться от Соединенных Штатов и от того, что он назвал американской агрессией против Ирана.

«Они даже не осудили это. Первое, чего мы от них ожидали, — это хотя бы словесное осуждение», — сказал Аракчи.

«Наше послание состоит в том, что им (ближневосточным странам и США – ред.) следует держаться подальше друг от друга», — добавил он.

Аракчи заявил, что Иран предупреждал страны региона, но они «не восприняли это всерьез». 

По словам министра, иранская сторона требует полного прекращения войны и компенсации за разрушения.

«То, что сейчас они (США – ред.) говорят о переговорах, — признание поражения. Разве раньше они не заявляли о безусловной капитуляции? Так почему же теперь они мобилизуют своих высокопоставленных чиновников для переговоров?» - задался вопросом он. 

Аракчи также затронул вопрос движения судов через Ормузский пролив. Он отметил, что некоторым странам, которых Иран считаем дружественными, проход через Ормузский пролив был разрешен.

«Мы разрешили проход Китаю, России, Индии, Ираку и Пакистану. Нет никаких оснований разрешать проход нашему врагу через Ормузский пролив», - заявил Аракчи.

«Враг должен получить урок, чтобы больше никогда не осмеливался нападать», - подчеркнул глава МИД Ирана.

