Пресс-секретарь Нетаньяху подал в отставку

Пресс-секретарь премьер-министра Израиля Зив Агмон уходит в отставку из-за критики за его резкие высказывания. Информацию об этом распространила канцелярия израильского премьера, пишет Тhe Times of Israel.

Уточняется, что вечером 24 марта были преданы огласке «расистские» высказывания Агмона в адрес евреев-мизрахим (выходцы из арабских и мусульманских стран – ред.) и нападки на самого премьера Биньямина Нетаньяху.

В заявлении отмечается, что Агмон признает подлинность высказываний, но утверждает, что они вырваны из контекста.

«На прошлой неделе человек, с которым у меня были давние дружеские отношения, решил предать огласке мои высказывания из наших личных бесед. Подавляющее большинство этих разговоров состоялось еще до моего вступления в должность в канцелярии премьер-министра. Переданные цитаты были вырваны из контекста с единственной целью нанести ущерб моей репутации и самому премьеру», - отметил Агмон.

Во вторник вечером на 12-м канале израильского телевидения были обнародованы записи, содержащие резкие и унизительные заявления пресс-секретаря премьер-министра Израиля Зива Агмона.

Согласно публикации журналиста Амита Сегаля, Агмон говорил расистские и оскорбительные слова в адрес евреев-мизрахим и, в частности, в адрес марокканцев.

Эти высказывания немедленно вызвали ажиотаж в политической системе и в социальных сетях, учитывая центральную роль Агмона в канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

В среду, 25 марта, Зив Агмон объявил о своей отставке с поста пресс-секретаря премьер-министра.