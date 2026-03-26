Чем Россия пыталась шантажировать Америку?

США увязывают предоставление гарантий безопасности Украине с выводом украинских войск из Донбасса. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в интервью агентству Reuters.

«Ближний Восток определенно оказывает влияние на президента (США Дональда) Трампа, и я думаю, на его дальнейшие шаги. Президент Трамп, к сожалению, на мой взгляд, все еще выбирает стратегию оказания большего давления на украинскую сторону. <...> Американцы готовы окончательно утвердить эти гарантии на высоком уровне, как только Украина будет готова уйти с Донбасса», — сказал Зеленский.

Также украинский президент заявил, что Россия пыталась шантажировать США, предлагая прекратить передачу разведданных Ирану в обмен на прекращение помощи американской разведки Украине.

«У меня есть доклады наших разведывательных служб, показывающие, что Россия делает это и говорит: «Я не буду передавать разведданные Ирану, если Америка прекратит передавать разведданные Украине». Разве это не шантаж? Абсолютно», — сказал Зеленский.