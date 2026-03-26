«Разношерстный» бизнес сына преемника Лариджани

Мохаммад-Багер Золкадар — один из немногих командиров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), оставшихся в живых после волны авиаударов США и Израиля по Ирану. На днях он был назначен секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана, сменив на этом посту погибшего в начале марта Али Лариджани.

Его сын, Алиреза Золкадар, более 12 лет проживает в Вене (Австрия). По данным иранских оппозиционных источников, он занимается несколькими видами бизнеса: ювелирным делом и экспортом золота в Австрию, шоу-бизнесом, а именно организацией концертов в Вене, и продажей сим-карт местного оператора мобильной связи Eety.