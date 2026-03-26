Дроны летят на Москву. В Шереметьево ввели план «Ковер»

За минувший вечер уничтожено уже 15 БПЛА, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. За сутки количество сбитых дронов на подлете к Москве достигло 25.

В воздушном пространстве аэропорта Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов в связи с действием сигнала «Ковер», сообщает пресс-служба авиагавани.

«Аэропорт Шереметьево обеспечивает прилет и вылет воздушных судов по согласованию с соответствующими органами», — говорится в сообщении аэропорта.

Аэропорт предупредил о возможных корректировках в расписании полетов и призвал пассажиров уточнять актуальную информацию о статусе рейса на онлайн-табло в аэропорту, в мобильном приложении, call-центре или чат-боте авиаперевозчика. «Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — отметили в пресс-службе авиагавани.