Армения сократила реэкспорт российского золота

Экспорт золота из Армении в 2023–2024 годах пережил взрывной рост, превратившись в основном в реэкспорт российского золота в ОАЭ (около 70% экспорта в 2024 году) и Китай (Гонконг), что помогло РФ обойти западные санкции.

С начала этого года Армения сократила реэкспорт золота из России.

В 2023 году экспорт золота вырос в несколько раз (до 1,8 млрд долларов), и в 2024 году тенденция сохранялась: за 7 месяцев экспорт драгметаллов показал многократный рост, достигая $5.6 млрд за год.

Во второй половине 2024 — начале 2025 года отмечалось снижение объемов реэкспорта в связи с ужесточением международного контроля и отменой экспортных пошлин в России.

В ноябре 2025 года The Insider и армянский журнал Hetq совместно опубликовали расследование о том, как армянские компании помогают России обходить эмбарго на торговлю золотом. Компании закупают золото в РФ, перерабатывают его или оформляют как реэкспорт, получая сертификаты армянского происхождения для продажи в третьи страны.

После публикации расследования армянские власти, по данным источников, ужесточили контроль за реэкспортными операциями. Это привело к значительному сокращению объемов торговли между двумя странами. Общее падение товарооборота с начала 2026 года составило $3 млрд.