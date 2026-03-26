Фидан: Турция берет на себя ответственность за мир и стабильность в регионе

Турция берет на себя ответственность за мир и стабильность в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Он отметил, что под руководством президента Реджепа Тайипа Эрдогана Турция превратилась в государство, голос которого слышен, влияние которого ощущается и позиция которого способна воздействовать на баланс сил.

«Внешняя политика Турции формируется не под влиянием сиюминутных реакций, а на основе независимой воли, государственного подхода и стратегической дальновидности, в центре которых находятся национальные интересы», - заявил Фидан.

Подчеркнув, что усилия Турции невозможно затмить никакими обвинениями, глава внешнеполитического ведомства отметил:

«Турция сохраняет хладнокровие в отношении кризисов в нашем регионе и берет на себя ответственность за мир и стабильность. Турция всегда была страной, способной открыто говорить всем сторонам то, что считает правильным. И сегодня далекие от истины обвинения лишь утомляют тех, кто их выдвигает; они не способны бросить тень на искренние усилия Турции».