Нетаньяху призвал иранцев к восстанию. А Трамп испугался

Президент США Дональд Трамп отклонил предложение премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о совместном обращении к иранскому народу с призывом выйти на улицы и свергнуть режим в ходе войны против Ирана. Об этом сообщает Axios.

Обсуждение состоялось во вторник на прошлой неделе, после ликвидации Израилем высокопоставленных иранских чиновников — секретаря Высшего совета национальной безопасности Али Лариджани и командующего силами «Басидж» Голамрезы Сулеймани.

По данным издания, Нетаньяху заявил Трампу по телефону, что иранский режим «находится в состоянии хаоса», подчеркнув, что настало время для совместного призыва, который еще больше дестабилизирует ситуацию.

Трамп, однако, выразил обеспокоенность тем, что такой призыв может привести к массовому кровопролитию, поскольку КСИР, вероятно, жестоко подавит протесты.

Лидеры договорились пересмотреть ситуацию на следующий день, когда иранцы отмечали праздник огня (Чахаршанбе-Сури), который часто сопровождается массовыми народными гуляниями. Было решено, что, если возникнут значительные протесты, они выступят с совместным призывом. Однако массовых демонстраций не произошло. В итоге израильские и американские чиновники пришли к выводу, что иранское население остается слишком напуганным, чтобы выходить на улицы, особенно после жесткого подавления протестов режимом ранее в этом году.