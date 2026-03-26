CENTCOM отчитался по операции в Иране

США нанесли удары по свыше 10 000 военных целей в Иране. Об этом заявил глава Центрального командования ВС США (CENTCOM) Брэд Купер.

По словам командующего, вооруженные силы США уничтожили 92% крупнейших военных судов Ирана.

Кроме того, силы США сохраняют превосходство в небе над Ираном.

«Мы лишили режим возможности восстанавливать силы», - заявил Купер.

Он также отметил, что американская армия уничтожила более двух третей иранских военных производственных объектов.

«Мы идем по пути полного уничтожения военной производственной инфраструктуры Ирана», - сказал командующий CENTKOM.