Россия поможет Ирану

По данным западной разведки, Россия находится на завершающей стадии поэтапных поставок Ирану беспилотников, медикаментов и продовольствия. Эти поставки стали результатом закрытых переговоров, прошедших после ударов США и Израиля по Тегерану, пишет Financial Times.

Если информация подтвердится, это станет первым известным случаем оказания Москвой летальной помощи Тегерану с начала текущей войны.

Ранее также сообщалось о расширении военного и разведывательного сотрудничества между Россией и Ираном, включая передачу технологий и данных для ведения боевых действий.