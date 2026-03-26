Не троньте «Хезболлу»

Иран уведомил посредников о том, что Ливан должен быть включен в любое соглашение о прекращении огня с США и Израилем, требуя остановить израильское наступление против «Хезболлы», сообщает Reuters со ссылкой на шесть региональных источников, знакомых с позицией Тегерана.

По данным источников, Иран еще в середине марта проинформировал посредников, что добивается соглашения, которое также остановит израильские атаки на ливанскую группировку «Хезболла». Один из источников сообщил, что «Хезболла» получила «иранские гарантии» относительно своего включения в любое широкое соглашение.

Официальный представитель администрации президента США Трампа заявил, что прекращение «прокси-деятельности» Ирана и разоружение «Хезболлы» имеют «решающее значение для обеспечения мира и стабильности в Ливане и во всем регионе».