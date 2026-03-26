Иранский посол тоже опровергает

Посол Ирана в Пакистане Реза Амири Могаддам опроверг сообщения о переговорах Тегерана с Вашингтоном.

«Согласно имеющимся у меня данным, вопреки утверждениям (президента США Дональда) Трампа, никаких переговоров — ни прямых, ни косвенных — до сих пор не проводилось», - заявил он в интервью государственному агентству IRNA.

Посол подтвердил, что «дружественные страны» (такие как Пакистан, Турция и Оман) действительно предпринимают усилия для создания условий для диалога, однако Тегеран пока не вступил в активную фазу обсуждений.