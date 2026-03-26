Израиль создает буферную зону в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что Израиль создает буферную зону на юге Ливана с целью обеспечения безопасности. Об этом заявили в офисе главы израильского правительства.

По его словам, этот шаг направлен на обеспечение безопасности северных регионов страны.

«Мы создали реальный буфер безопасности на северной границе. Эта зона предотвращает возможные сухопутные атаки на Галилею, и мы расширяем ее, чтобы удалить угрозу противотанковых ракет от наших населенных пунктов», — заявил Нетаньяху.

Также Нетаньяху утверждал, что вооруженное крыло «Хезболлы» готовило план вторжения на израильскую территорию, но эта угроза была нейтрализована.