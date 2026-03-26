КСИР: Удары по Израилю – ответ на угрозы Трампа

Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави заявил в среду, что президент США Дональд Трамп должен усвоить, что каждая угроза и ультиматум Ирану являются частью акта войны.

«Недавние удары иранских истребителей по стратегическим точкам в Димоне и Хайфе (Израиль) стали четким ответом на угрозы США о двух и пяти днях войны», - написал Мусави в X.

21 марта Иран нанес ракетный удар по расположенному на юге Израиля городу Димона, где находится один из ядерных объектов страны.

19 марта Иран нанес несколько ракетных ударов по крупнейшему нефтеперерабатывающему заводу и электростанции в городе Хайфа на севере Израиля.