И в Ливане мать оплакивает погибшего сына

Рим (Италия). Итальянцы принимают участие в «Босоногой прогулке» — призыве матерей к миру, прекращению насилия и защите детей, пострадавших от израильско-палестинского конфликта
Тебриз (Иран). Результаты ночного удара
Пхеньян (Северная Корея). Ким Чен Ын и президент Беларуси Александр Лукашенко на официальной церемонии встречи
Набатия (Ливан). Мать медработника, погибшего в результате израильского удара, оплакивает тело погибшего
Буэнос-Айрес (Аргентина). Марш, посвященный 50-летию начала диктатуры в Аргентине (1976-1983)
Афины (Греция). Президентские гвардейцы, известные как эвзоны, принимают участие в военном параде, посвященном началу войны за независимость Греции 1821 года против 400-летнего османского владычества
Львов (Украина). Мальчики на велосипедах стоят перед пострадавшим от удара российского беспилотника многоквартирным домом