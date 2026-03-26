Британия будет задерживать суда России

Правительство Великобритании объявило, что британские военные отныне будут иметь право задерживать суда в территориальных водах страны, в отношении которых введены санкции и которые входят в состав «теневого флота» России.
«Британские военные смогут подниматься на борт судов „теневого флота“, следующих транзитом через территориальные воды Великобритании, в то время как Британия усиливает давление на российского президента Владимира Путина», — говорится в сообщении на сайте правительства. Об этом сообщает ВВС.
В нем отмечается, что этот шаг — очередной удар по российскому «теневому флоту», который помогает финансировать войну России против Украины, и предпринят в преддверии саммита Объединенных экспедиционных сил (JEF) в Хельсинки, который открывается в четверг и где будут обсуждаться вопросы региональной безопасности, в том числе поддержка Украины.
На Даунинг-стрит отметили, что новые меры фактически закроют британские территориальные воды, включая пролив Ла-Манш, для судов, находящихся под санкциями, что вынудит их пользоваться более длинными и финансово невыгодными маршрутами, либо рисковать быть задержанными Британией.
«Мы живем во все более нестабильном и опасном мире, ежедневно сталкиваясь с угрозами с разных сторон по всему миру, — заявил британский премьер-министр Кир Стармер. — Путин потирает руки в связи с войной на Ближнем Востоке, потому что считает, что повышение цен на нефть позволит ему набить свои карманы. Именно поэтому мы ещё активнее боремся с его „теневым флотом“, не только обеспечивая безопасность Великобритании, но и лишая военную машину Путина грязных доходов, которые финансируют его варварскую кампанию в Украине».