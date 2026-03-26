Анкара и Лондон подписали контракт по Eurofighter

Министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер и министр обороны Великобритании Джон Хили подписали соглашение о технической и логистической поддержке в области обслуживания и эксплуатации самолетов в рамках проекта Eurofighter Typhoon. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Согласно информации, в ходе встречи в Лондоне между турецким министром, находящимся с официальным визитом в Великобритании, и его британским коллегой были обсуждены вопросы оборонного сотрудничества.

В сообщении подтверждается, что контракт на закупку самолетов, оборудования и боеприпасов в рамках проекта Eurofighter Typhoon был подписан в октябре 2025 года.

Отмечается, что в настоящее время достигнута договоренность о подписании контракта на техническое и материально-техническое обеспечение в области обслуживания и эксплуатации самолетов.

Из сообщения следует, что Анкара и Лондон выразили готовность к дальнейшему укреплению сотрудничества.