Золото на $100 млн для Америки

«В течение двух дней нам удалось привезти домой золото на сумму 100 миллионов долларов — в физическом смысле, золото», — заявил министр внутренних дел. По его словам, американские аффинажные предприятия будут использовать золото в коммерческих и потребительских целях, сообщает CNBC.

Бергам 25 марта на конференции CERAWeek by S&P Global в Хьюстоне сообщил, что последние 20 лет между Венесуэлой и США не осуществлялось поставок драгоценных металлов.

В начале марта Бергам находился с визитом в Венесуэле. При его участии был подписан контракт между трейдерской компанией Trafigura и венесуэльской государственной горнодобывающей компанией Minerven. Последняя обязалась поставить от 650 кг до 1 тонны золота в слитках с содержанием драгметалла не менее 98%.