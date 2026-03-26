Куба на контакте с Трампом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил факт начала предварительных контактов с США, направленных на формирование повестки возможных будущих переговоров. Об этом Диас-Канель сообщил в интервью телеканалу Canal Red.

«Мы начали разговор, чтобы затем построить повестку для обсуждения, для дискуссии, которая могла бы перейти к переговорам. Именно это мы и предлагаем. Более того, этот процесс был стимулирован, ему способствовали международные посредники», — сказал Диас-Канель.