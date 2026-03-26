Куба на контакте с Трампом

Президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил факт начала предварительных контактов с США, направленных на формирование повестки возможных будущих переговоров. Об этом Диас-Канель сообщил в интервью телеканалу Canal Red.
«Мы начали разговор, чтобы затем построить повестку для обсуждения, для дискуссии, которая могла бы перейти к переговорам. Именно это мы и предлагаем. Более того, этот процесс был стимулирован, ему способствовали международные посредники», — сказал Диас-Канель.
Президент Кубы отметил, что цель переговоров — определить двусторонние разногласия, которые страны могут урегулировать. Среди возможных тем он выделил инвестиции, экономические вопросы, миграцию, борьбу с наркотрафиком и терроризмом, региональную безопасность, экологию, научное и образовательное сотрудничество.
«Для Кубы неприемлемо, во-первых, чтобы нам ставили условие: для разговора нужно занять определенную позицию. Важно, чтобы уважали наш суверенитет, нашу независимость и нашу политическую систему, как и мы будем уважать их. Эти вещи не обсуждаются. Важно, чтобы мы работали на принципах взаимности и уважения международного права», — сказал президент Кубы.
Ранее Диас-Канель подтвердил факт переговоров с администрацией президента Дональда Трампа.