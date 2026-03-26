Трамп может прекратить войну уже в эти выходные

Израильские власти полагают, что президент США Дональд Трамп, вероятно, заявит о перемирии в конфликте с Ираном уже в эти выходные или к середине следующей недели, сообщает Ynet.

При этом в Израиле ожидают, что Трамп будет добиваться месячного прекращения огня или даже объявит о нем в одностороннем порядке. В свою очередь Израиль пока наращивает интенсивность военной кампании.

Неназванный израильский чиновник заявил порталу, что Трамп желает завершить конфликт, но в случае неудачи этого начинания может пойти на операцию по захвату иранского острова Харк.

«Трамп и правда хочет закончить это. Если не сработает, тогда захватить остров Харк. США готовятся и к этому сценарию», - сказал чиновник.

Вместе с тем, как сообщили Wall Street Journal источники, знакомые с ситуацией, президент США Дональд Трамп в последние дни заявил своим помощникам, что хочет положить конец войне в Иране в течение нескольких недель и избежать затяжного конфликта.

По словам источников, в частных беседах американский лидер говорил, что, по его мнению, война находится на завершающей стадии, и призывал советников придерживаться графика в четыре-шесть недель.

Как сообщил один из источников, Трамп также сказал своему соратнику, что конфликт отвлекает от решения внутренних проблем.

Высокопоставленный чиновник администрации заявил, что Трамп рассматривал возможность обеспечения доступа США к иранской нефти в рамках возможной сделки, хотя никаких конкретных планов на этот счет не строилось.

Американские официальные лица заявили, что Трамп по-прежнему неохотно развертывает сухопутные войска, отчасти из-за опасений по поводу потерь.

Другой высокопоставленный американский чиновник заявил, что Трамп поручил военным продолжать оказывать давление на Тегеран, оставляя при этом открытыми различные варианты действий.