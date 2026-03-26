Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана

Лидеры Ирана «отчаянно хотят прийти к соглашению», но их останавливает страх перед внутренними и внешними последствиями, считает президент США Дональд Трамп.

«Никто никогда не видел ничего подобного на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и так сильно хотят заключить сделку, но боятся это сказать, потому что думают, что их убьют их же люди. От страха никто не хочет быть лидером Ирана», – сказал глава Белого дома, выступая на благотворительном ужине представителей Республиканской партии в Вашингтоне, добавив, что иранцы также «боятся, что мы их убьем». «Они говорят: «Мы хотим сделать тебя следующим лидером!» А я отвечаю: нет, спасибо, не хочу! На самом деле они ведут переговоры и очень сильно хотят соглашения», – уверяет глава Белого дома.

Трамп также сказал, что ожидал более негативных экономических последствий конфликта с Ираном: «У нас не было выбора. Но я думал, это будет гораздо хуже. Я думал, что стоимость нефти будет выше. Я думал, котировки на фондовых рынках будут немного ниже. Но мне это было неважно».

«Мы должны были вырезать раковую опухоль. Раковая опухоль — это Иран с ядерным оружием», - указал американский лидер.

Глава Белого дома также назвал операцию США и Израиля против Ирана «экскурсией в ад, экскурсией в ужасное место».

В Иране тем временем упорно утверждают, что Тегеран не ведет никаких прямых или косвенных переговоров, направленных на прекращение военных действий с Соединенными Штатами.