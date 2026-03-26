Иран перебрасывает войска на остров Харк
Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана

10:07 2460

Лидеры Ирана «отчаянно хотят прийти к соглашению», но их останавливает страх перед внутренними и внешними последствиями, считает президент США Дональд Трамп.

«Никто никогда не видел ничего подобного на Ближнем Востоке с Ираном, и, кстати, они ведут переговоры и так сильно хотят заключить сделку, но боятся это сказать, потому что думают, что их убьют их же люди. От страха никто не хочет быть лидером Ирана», – сказал глава Белого дома, выступая на благотворительном ужине представителей Республиканской партии в Вашингтоне, добавив, что иранцы также «боятся, что мы их убьем». «Они говорят: «Мы хотим сделать тебя следующим лидером!» А я отвечаю: нет, спасибо, не хочу! На самом деле они ведут переговоры и очень сильно хотят соглашения», – уверяет глава Белого дома.

Трамп также сказал, что ожидал более негативных экономических последствий конфликта с Ираном: «У нас не было выбора. Но я думал, это будет гораздо хуже. Я думал, что стоимость нефти будет выше. Я думал, котировки на фондовых рынках будут немного ниже. Но мне это было неважно».

«Мы должны были вырезать раковую опухоль. Раковая опухоль — это Иран с ядерным оружием», - указал американский лидер.

Глава Белого дома также назвал операцию США и Израиля против Ирана «экскурсией в ад, экскурсией в ужасное место».

В Иране тем временем упорно утверждают, что Тегеран не ведет никаких прямых или косвенных переговоров, направленных на прекращение военных действий с Соединенными Штатами.

США попросили — Израиль согласился
США попросили — Израиль согласился
12:06 42
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
09:51 2610
Иран благодарит Азербайджан
Иран благодарит Азербайджан
11:39 844
Иран и «Хезболла» обстреливают Израиль
Иран и «Хезболла» обстреливают Израиль
11:31 511
Израильская ПВО не готова к большой войне
Израильская ПВО не готова к большой войне
11:09 1200
Атакован крупнейший нефтезавод России
Атакован крупнейший нефтезавод России
10:44 1737
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
10:42 600
Вучич: «Мы договорились с Азербайджаном...»
Вучич: «Мы договорились с Азербайджаном...»
10:32 1466
Дрон атаковал турецкий танкер. Реакция Анкары
Дрон атаковал турецкий танкер. Реакция Анкары обновлено 11:32
11:32 2156
Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана
Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана
10:07 2461
«Красивый финал» Трампа под угрозой
«Красивый финал» Трампа под угрозой наш комментарий
04:27 7073

США попросили — Израиль согласился
США попросили — Израиль согласился
12:06 42
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
09:51 2610
Иран благодарит Азербайджан
Иран благодарит Азербайджан
11:39 844
Иран и «Хезболла» обстреливают Израиль
Иран и «Хезболла» обстреливают Израиль
11:31 511
Израильская ПВО не готова к большой войне
Израильская ПВО не готова к большой войне
11:09 1200
Атакован крупнейший нефтезавод России
Атакован крупнейший нефтезавод России
10:44 1737
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
10:42 600
Вучич: «Мы договорились с Азербайджаном...»
Вучич: «Мы договорились с Азербайджаном...»
10:32 1466
Дрон атаковал турецкий танкер. Реакция Анкары
Дрон атаковал турецкий танкер. Реакция Анкары обновлено 11:32
11:32 2156
Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана
Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана
10:07 2461
«Красивый финал» Трампа под угрозой
«Красивый финал» Трампа под угрозой наш комментарий
04:27 7073
