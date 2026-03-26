Дрон атаковал турецкий танкер. Реакция Анкары

Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу подтвердил атаку на турецкий танкер Altura у берегов страны в Черном море. В эфире телеканала 24TV он отметил, что предполагается нападение с использованием безэкипажного катера.
«Танкер принадлежит турецкой компании. В районе машинного отделения судна произошел взрыв. Мы предполагаем, что его причиной стал удар безэкипажного катера. Наши специалисты работают на месте происшествия. На борту судна 27 наших граждан. Они не пострадали. Мы направили все необходимые ресурсы на место происшествия и внимательно следим за ситуацией», - сказал он.
Танкер, принадлежащий стамбульской компании Pergamon Shipping, перевозил 140 тыс. тонн нефти из России.
*** 10:25
Турецкое нефтяное судно, перевозившее сырую нефть, было поражено беспилотником в Черном море в 15 милях от Босфора. Об этом сообщает турецкий телеканал NTV.
Событие произошло в открытой части Черного моря, сопровождавшись мощным взрывом. На мостике танкера образовались повреждения. Сообщается, что машинное отделение танкера затоплено водой.
После того как танкер, пораженный дроном, подал сигнал о помощи, в зону происшествия были направлены службы береговой охраны, морская безопасность и специализированное судно для экстренного реагирования Nene Hatun.
Пока продолжаются работы по оказанию помощи судну, официального заявления от компетентных органов относительно того, было ли это «нападение», пока не поступало.
Сообщается, что среди членов экипажа нет пострадавших, а здоровье 27 турецких членов экипажа оценивается как хорошее.