Вучич: «Мы договорились с Азербайджаном...»

«Мы договорились с Азербайджаном об увеличении объемов с 1,3 миллиона кубометров до двух миллионов кубометров, что для нас очень важно», - сказал президент Сербии.

Вучич отметил, что Сербия должна приложить значительные усилия для создания различных альтернативных вариантов добычи газа: «Мы должны работать над созданием различных альтернативных вариантов не потому, что мы, как многие другие, занимаемся политической дискриминацией, а потому, что мы не сможем использовать все варианты, если ситуация осложнится и ухудшится».

Вучич также сказал, что в ближайшее дни намерен обсудить с российским лидером Владимиром Путиным вопрос продления газового контракта и рассчитывает на «успешное завершение» переговоров.