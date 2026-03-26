«Хезболла» планировала теракт в Кувейте

Полиция Кувейта задержала шестерых мужчин по подозрению в подготовке покушения на руководство страны. Об этом сообщила пресс-служба МВД эмирата в соцсети X.

По информации ведомства, благодаря оперативным действиям служб безопасности удалось предотвратить террористический заговор. Сотрудники правоохранительных органов задержали пятерых граждан Кувейта и одного иностранца, ранее лишенного гражданства.

Полиция также установила личности 14 подозреваемых, находящихся за рубежом. Среди них — два гражданина Ирана и два ливанца. По данным МВД, эти лица связаны с движением «Хезболла».

Как уточнили в министерстве, задержанные признались в шпионаже, участии в террористической организации, подготовке покушений на видных государственных деятелей, а также в прохождении военной подготовки за границей под руководством членов радикальной ячейки.

Вице-премьер-министр и министр иностранных дел ОАЭ Абдулла бен Заид Аль Нахайян осудил сорванный террористический заговор в Кувейте, связанный с «Хезболлой», и заявил о полной солидарности с Кувейтом.

«Речь идет о ликвидации сети, связанной с террористической организацией «Хезболла», которая планировала осуществление убийств и вербовку людей в рамках опасной преступной деятельности, угрожающей безопасности и стабильности братского государства Кувейт.

Его высочество подтвердил полную солидарность ОАЭ с братским государством Кувейт и их поддержку во всех мерах, направленных на защиту его безопасности и суверенитета, высоко оценив бдительность и эффективность кувейтских служб безопасности, которым удалось предотвратить этот заговор и раскрыть его участников.

Он подчеркнул решительное неприятие ОАЭ всех форм терроризма и экстремизма, а также всего, что направлено на дестабилизацию безопасности и стабильности государств, отметив важность укрепления регионального и международного сотрудничества для противодействия таким угрозам», — говорится в заявлении МИД ОАЭ в соцсети Х.