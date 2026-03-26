Атакован крупнейший нефтезавод России

«Отражение атаки ведется над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Дрозденко в телеграм-канале, не уточнив, какое предприятие попало под удар.

В ночь на 26 марта более 20 украинских беспилотников атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.

Местные жители сообщили, что целью дронов стал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»).

Предприятие принадлежит «Сургутнефтегазу» и занимает второе место в России по объему переработки (до 20 млн тонн в год, или около 7% общей переработки нефтяного сырья в РФ), производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.

Ранее украинские беспилотники атаковали завод четыре раза: в марте 2024 года, марте, сентябре и октябре 2025-го.

Ночная атака на «Киришинефтеоргсинтез» последовала после ударов по крупнейшим нефтяным портам России на Балтике — Приморску и Усть-Луге. Они подверглись налетам 23 и 25 марта. По данным источника Reuters, оба порта приостановили отгрузку нефти.

Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» над территорией России 125 украинских беспилотников самолетного типа. Росавиация ограничивала работу московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, петербургского Пулково, а также авиагаваней Череповца и Пскова.