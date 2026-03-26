Атакован крупнейший нефтезавод России

В ночь на 26 марта более 20 украинских беспилотников атаковали Ленинградскую область, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
«Отражение атаки ведется над Киришским районом. Есть повреждения в промышленной зоне. По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Дрозденко в телеграм-канале, не уточнив, какое предприятие попало под удар.
Местные жители сообщили, что целью дронов стал нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) «Киришинефтеоргсинтез» («Кинеф»).
Предприятие принадлежит «Сургутнефтегазу» и занимает второе место в России по объему переработки (до 20 млн тонн в год, или около 7% общей переработки нефтяного сырья в РФ), производит бензин, дизель, керосин, мазут и нефтехимию.
Ранее украинские беспилотники атаковали завод четыре раза: в марте 2024 года, марте, сентябре и октябре 2025-го.
Ночная атака на «Киришинефтеоргсинтез» последовала после ударов по крупнейшим нефтяным портам России на Балтике — Приморску и Усть-Луге. Они подверглись налетам 23 и 25 марта. По данным источника Reuters, оба порта приостановили отгрузку нефти.
Согласно сводке Минобороны РФ, за прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) «перехватили и уничтожили» над территорией России 125 украинских беспилотников самолетного типа. Росавиация ограничивала работу московских аэропортов Шереметьево, Внуково, Домодедово, петербургского Пулково, а также авиагаваней Череповца и Пскова.