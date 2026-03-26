В Америке готовятся к скачку цен на нефть

Администрация президента США Дональда Трампа изучает, как возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель скажется на американской экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По их словам, американские власти хотят убедиться в готовности ко всем непредвиденным обстоятельствам, в том числе к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Собеседники агентства подчеркнули, что данная работа — часть регулярной оценки, проводимой в периоды напряженности, а не прогноз.
По данным агентства, до начала военной операции глава американского Минфина Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Как утверждают источники, высокопоставленные чиновники министерства «уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин». В Белом доме США назвали эти заявления ложными, заверив, что Бессент подобной обеспокоенности не выражал.
Bloomberg отметил, что даже нефть по $170 в течение нескольких месяцев привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а также замедлила бы экономический рост. Цена в $200 за баррель, что ранее была в 2008 году, стала бы «огромным шоком» для мировой экономики, сказано в публикации.
Министр энергетики Штатов Крис Райт 12 марта говорил, что рост цен на нефть до $200 за барр. маловероятен, напомнил Bloomberg.
В середине марта все 32 страны-члена Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить рекордные 400 млн баррелей топлива из стратегических запасов для борьбы с резким ростом мировых цен на горючее. На этой неделе поручение президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре вернуло цены на нефть ниже $100 за баррель. Goldman Sachs повысил прогноз по нефти Brent на этот год до $85.