USD 1.7000
EUR 2.0272
RUB 2.2385
Подписаться на уведомления
Иран перебрасывает войска на остров Харк
Новость дня
В Америке готовятся к скачку цен на нефть

10:56 565

Администрация президента США Дональда Трампа изучает, как возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель скажется на американской экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, американские власти хотят убедиться в готовности ко всем непредвиденным обстоятельствам, в том числе к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Собеседники агентства подчеркнули, что данная работа — часть регулярной оценки, проводимой в периоды напряженности, а не прогноз.

По данным агентства, до начала военной операции глава американского Минфина Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Как утверждают источники, высокопоставленные чиновники министерства «уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин». В Белом доме США назвали эти заявления ложными, заверив, что Бессент подобной обеспокоенности не выражал.

Bloomberg отметил, что даже нефть по $170 в течение нескольких месяцев привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а также замедлила бы экономический рост. Цена в $200 за баррель, что ранее была в 2008 году, стала бы «огромным шоком» для мировой экономики, сказано в публикации.

Министр энергетики Штатов Крис Райт 12 марта говорил, что рост цен на нефть до $200 за барр. маловероятен, напомнил Bloomberg.

В середине марта все 32 страны-члена Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить рекордные 400 млн баррелей топлива из стратегических запасов для борьбы с резким ростом мировых цен на горючее. На этой неделе поручение президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре вернуло цены на нефть ниже $100 за баррель. Goldman Sachs повысил прогноз по нефти Brent на этот год до $85.

США попросили – Израиль согласился
США попросили – Израиль согласился
12:06 59
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
09:51 2618
Иран благодарит Азербайджан
Иран благодарит Азербайджан
11:39 854
Иран и «Хезболла» обстреливают Израиль
Иран и «Хезболла» обстреливают Израиль
11:31 515
Израильская ПВО не готова к большой войне
Израильская ПВО не готова к большой войне
11:09 1211
Атакован крупнейший нефтезавод России
Атакован крупнейший нефтезавод России
10:44 1744
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
10:42 605
Вучич: «Мы договорились с Азербайджаном...»
Вучич: «Мы договорились с Азербайджаном...»
10:32 1472
Дрон атаковал турецкий танкер. Реакция Анкары
Дрон атаковал турецкий танкер. Реакция Анкары обновлено 11:32
11:32 2166
Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана
Трамп: Меня хотят сделать верховным лидером Ирана
10:07 2465
«Красивый финал» Трампа под угрозой
«Красивый финал» Трампа под угрозой наш комментарий
04:27 7078

Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться