В Америке готовятся к скачку цен на нефть

По их словам, американские власти хотят убедиться в готовности ко всем непредвиденным обстоятельствам, в том числе к затяжному конфликту на Ближнем Востоке. Собеседники агентства подчеркнули, что данная работа — часть регулярной оценки, проводимой в периоды напряженности, а не прогноз.

Администрация президента США Дональда Трампа изучает, как возможный скачок цен на нефть до $200 за баррель скажется на американской экономике. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, до начала военной операции глава американского Минфина Скотт Бессент выражал обеспокоенность тем, что конфликт приведет к росту цен на нефть и нанесет ущерб экономическому росту. Как утверждают источники, высокопоставленные чиновники министерства «уже несколько недель выражают в Белом доме обеспокоенность по поводу колебаний цен на нефть и бензин». В Белом доме США назвали эти заявления ложными, заверив, что Бессент подобной обеспокоенности не выражал.

Bloomberg отметил, что даже нефть по $170 в течение нескольких месяцев привела бы к ускорению инфляции в США и Европе, а также замедлила бы экономический рост. Цена в $200 за баррель, что ранее была в 2008 году, стала бы «огромным шоком» для мировой экономики, сказано в публикации.

Министр энергетики Штатов Крис Райт 12 марта говорил, что рост цен на нефть до $200 за барр. маловероятен, напомнил Bloomberg.

В середине марта все 32 страны-члена Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить рекордные 400 млн баррелей топлива из стратегических запасов для борьбы с резким ростом мировых цен на горючее. На этой неделе поручение президента США Дональда Трампа отложить удары по иранской энергетической инфраструктуре вернуло цены на нефть ниже $100 за баррель. Goldman Sachs повысил прогноз по нефти Brent на этот год до $85.