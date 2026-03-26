Израильская ПВО не готова к большой войне

Недавние ракетные удары Ирана по Димоне и Араду выявили пробелы в системе противовоздушной обороны Израиля, вызвав новые опасения по поводу доступности перехватчиков, ограничений системы и способности Израиля обеспечивать защиту в условиях длительной войны, пишет The Washington Post.

Иранские ракеты проникли через израильскую оборону и нанесли прямые удары по гражданским районам, в результате чего пострадали более 115 человек, в том числе 11 получили серьезные ранения.

Израильские официальные лица говорят, что это отражает давний страх: что Иран может создать достаточно ракет, чтобы преодолеть многоуровневую систему обороны Израиля.

Бывший израильский сотрудник службы безопасности предупредил: «Израильская оборона не сможет противостоять 3 000–5 000 ракетам».

Еще одна проблема — стоимость и запасы: перехватчики дороги, но официальные лица говорят, что реальная проблема — это доступность, а не цена.