Ответ Евросоюза Орбану

Европейская комиссия (ЕК) отложила утверждение кредитного плана для Венгрии по оборонной программе Security Action for Europe (SAFE) из-за вето, наложенного премьер-министром Виктором Орбаном на предоставление помощи Украине. Об этом сообщила польская радиостанция RMF24.

Официально в ЕК заявляют, что продолжают рассматривать заявку Венгрии на кредит в 16 млрд евро и одобрят план, когда он будет готов. Однако, как рассказали RMF24 источники в дипломатических кругах в Брюсселе, ЕК не хочет предоставлять эту ссуду, так как Орбан «нарушает принцип лояльного сотрудничества» и блокирует финансирование Украины.

По данным RMF24, Еврокомиссия планировала заморозить заявку Будапешта по программе SAFE (направлена на быстрое усиление обороноспособности стран ЕС) еще в феврале 2026 года до парламентских выборов в апреле: в Брюсселе надеются, что в Венгрии может смениться правительство.

На саммите ЕС 19 марта Орбан подтвердил вето на предоставление Украине ссуды в 90 млрд евро в качестве военной помощи. Лидеры Евросоюза согласовали такой кредит еще в декабре 2025 года, но позже Венгрия заблокировала процедурные решения.

В Будапеште утверждают, что продолжат блокировать предоставление помощи до тех пор, пока Киев не восстановит транзит российской нефти через украинскую территорию, прекратившийся, как заявляют в Киеве, после удара РФ по трубопроводу «Дружба» в конце января 2026 года.