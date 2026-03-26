Эмираты отбивались от иранской ракеты: двое погибли

В четверг в Абу-Даби в результате падения обломков после перехвата баллистической ракеты погибли два человека, еще трое получили ранения, сообщила пресс-служба правительства Абу-Даби.

Отмечается, что в результате инцидента повреждены несколько автомобилей. Личности погибших пока не установлены.

Ранее Министерство обороны ОАЭ сообщало, что средства противовоздушной обороны и авиация страны отражают комбинированную атаку с использованием ракет и беспилотных летательных аппаратов, запущенных со стороны Ирана.