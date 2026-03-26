Нет денег: железнодорожники в России вышли на забастовку

По информации местных пабликов, акция началась 20 марта. По словам одной из работниц предприятия, полную зарплату ей с коллегами в последний раз выдали в декабре 2025 года, после чего «платили частями и урезали авансы», за февраль денег вообще не было. Положенные суммы работникам пообещали выдать в четверг, но, так как «все это уже не впервые», они решили выйти на новую забастовку, сказала работница предприятия.

«Людям жить на что-то надо. У меня трое детей, надо оплачивать коммуналку, школу, да и кушать все хотят», — жалуется женщина. Другая сотрудница предприятия также рассказала об отсутствии выплат за февраль и обещаниях «на словах».

К акции протеста собираются присоединиться и сотрудники компании «СеверКомплектСтрой», которая участвует в транспортировке грузов. Машинисты и составители локомотивов пожаловались на еще более долгие задержки зарплаты. В «Воркутаугле» пока не отреагировали на возмущения работников.

АО «Воркутауголь» является градообразующим предприятием Воркуты и позиционирует себя как одну из крупнейших угледобывающих компаний России, а также ключевого производителя коксующегося угля в Арктической зоне. В феврале местные издания сообщали, что в отраслевых кругах обсуждается возможная приостановка деятельности компании на фоне нарушений со стороны основного покупателя продукции — «Северстали». Сообщалось, что она может не выплатить около 500 млн рублей за уже поставленный уголь.

На прошлой неделе стало известно, что работники фанерного комбината «Жешарт» в Коми вышли на стихийный митинг из-за невыплат зарплаты. Сотрудники ФК требовали погасить долги за три месяца, вернуть рабочие места и национализировать предприятие.

По данным Росстата, в 2025 году просроченная задолженность по зарплате выросла в 2,3 раза, достигнув 2,077 млрд рублей (рекордного уровня с 2016 года). Деньги не получили 14,7 тыс. человек, это на 6,5 тыс. больше год к году. Основная причина (87% долгов) — отсутствие собственных средств у работодателей на фоне замедления экономики и недоступности кредитов из-за высокой ключевой ставки ЦБ.