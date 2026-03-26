Израиль и США бьют еще сильнее и больнее

Израильская авиация провела серию масштабных ночных ударов по объектам на территории Ирана, в том числе в столице страны Тегеране. По данным израильской стороны, целью операции стали производственные площадки, связанные с разработкой и выпуском вооружений для воздушных и морских систем, а также инфраструктура, используемая для снабжения группировок ХАМАС и «Хезболла».

Сообщается, что в ходе ударов были также выведены из строя элементы иранской системы противовоздушной обороны.

Атаки затронули ряд регионов страны. В Ширазе, по предварительным данным, погибли два человека. Удары также наносились по аэропорту в Ламереде на юге страны, а также по объектам в Исфахане и Карадже, которые, по имеющейся информации, остаются среди постоянных целей с начала военной кампании.

Среди других районов, подвергшихся атакам, называется Бендер-Аббас.

Отмечается расширение географии ударов. Впервые за последнее время атаки зафиксированы в Мешхеде — одном из крупнейших религиозных центров страны, а также в Тайбаде, расположенном вблизи границы с Афганистаном.

По сообщениям, интенсивность и частота ударов, осуществляемых Израилем при поддержке США, увеличиваются. Отдельно сообщается о новой серии «масштабных ударов» по объектам в районе Исфахана.