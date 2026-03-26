США попросили – Израиль согласился

Израиль исключил министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи и спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа из своего списка целей для обстрелов после того, как Пакистан попросил Вашингтон не наносить по ним удары. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на пакистанского чиновника.

«У израильтян были их координаты, и они хотели их уничтожить. Мы сказали США, что если их тоже уничтожат, то больше не с кем будет вести переговоры, поэтому США попросили израильтян отступить», — заявил чиновник.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) писала, что Аббас Аракчи и Мохаммад Багер Галибаф на время исключены из перечня целей для возможных ударов со стороны США. По данным издания, это решение принято ради создания условий для возможного проведения переговоров американской стороны с представителями исламской республики. Источники утверждают, что исключение сделано на небольшой период — 4–5 дней.