Турецкие самолеты в Иране

Два пассажирских самолета, принадлежащих Турции, остались в Иране. Об этом заявил министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдулкадир Уралоглу.

Он отметил, что экипажи двух самолетов, находившихся в Иране на момент начала войны, были эвакуированы в Турцию. Министр добавил, что еще один пассажирский самолет ожидает вылета в Ираке.

«Два наших самолета находятся в Иране, один — в Ираке. Когда началась война, самолеты остались там, а их экипажи были доставлены в Турцию. Самолеты будут возвращены в Турцию после окончания войны», — заявил Уралоглу.