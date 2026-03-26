«Хезболла» несет потери

Армия обороны Израиля ликвидировала группу боевиков «Хезболлы» в ходе ожесточенных столкновений в районе Марджъуюна на юге Ливана. В результате точечных ударов израильских сил была уничтожена группа радикалов, пытавшихся закрепиться на подступах к городу.

В ходе продолжающихся боев израильские подразделения методично выводят из строя военную инфраструктуру и технику «Хезболлы».

Сообщается, что в ходе взаимных атак несколько танков были повреждены или полностью уничтожены, при этом израильские силы продолжают подавлять огневые точки «Хезболлы» в данном секторе.