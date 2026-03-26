Российский дрон ударил по ресторану в Харькове

В Харькове российские войска ударили по ресторану дроном. На данный момент известно об одном пострадавшем, сообщил в четверг глава Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов в Telegram.

«Удар БПЛА зафиксирован в Слободском районе Харькова. По предварительной информации, попадание - в здание ресторана. Сейчас известно об одном пострадавшем в результате российского удара по Харькову», - написал Синегубов.

Мэр Харькова Игорь Терехов при этом указал, что «по уточненной информации, удар пришелся в землю, возле жилых домов и ресторана». «Сейчас известно об одном пострадавшем. Также повреждены около 10 автомобилей», - отметил он.