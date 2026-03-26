В чем суть и значение центра хранения энергии на батареях?

Отметим, что по поручению президента Ильхама Алиева «Азерэнержи» АО на территориях двух основных подстанций — 500 кВ «Апшерон» (недалеко от столицы) и 220 кВ «Агдаш» (в центре страны) — созданы крупные центры хранения энергии общей установленной мощностью 250 МВт и емкостью 500 МВт·ч.

Создание таких центров является не только новинкой для Азербайджана, но и первым подобным проектом во всем регионе СНГ, а также самыми крупными батарейными центрами хранения энергии на этой территории.

Представляем видеоролик о том, как был создан новый энергетический объект, в чем заключается его суть и какое он имеет значение.