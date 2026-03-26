Китайцы и немцы за мир в Иране

Китай призвал все стороны к сотрудничеству в целях начала мирных переговоров для прекращения войны с Ираном.

«Наиболее первоочередной задачей является активное содействие мирным переговорам, использование возможностей для достижения мира и содействие прекращению войны», — заявил представитель министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Он добавил, что страны должны «создать условия для начала действительно содержательных и искренних мирных переговоров».

Германия также готова помочь обеспечить мир в Иране.

«Германия готова помочь в достижении любого мирного соглашения между Соединенными Штатами и Ираном», - заявил в четверг министр обороны Германии Борис Писториус.

«Мы готовы обеспечить любой мир», — заявил Писториус во время встречи с министром обороны Австралии Ричардом Марлесом.

«Если дело дойдет до прекращения огня, мы обсудим все возможные операции для обеспечения мира и особенно свободы судоходства в Ормузском проливе», — сказал он.