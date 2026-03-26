Тайные обсуждения наземной операции в Иране

Член Палаты представителей США от Республиканской партии Нэнси Мейс сделала резкое заявление по итогам закрытого брифинга комитета по вооруженным силам, посвященного ситуации вокруг Ирана. Конгрессвумен подчеркнула, что ее позиция против прямого военного вмешательства только укрепилась после полученных данных.

«Только что вышла с брифинга Палаты представителей по Ирану. Позвольте повторить: я не поддержу присутствие наземных войск в этой стране, особенно после того, что услышала сегодня», — заявила Мейс.