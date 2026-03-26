Иран перебрасывает войска на остров Харк
Сахиба Гафарова в Китае: встреча с Чжао Лэцзи и выступление на форуме

13:14 630

Спикер Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова совершила рабочий визит в Китайскую Народную Республику.

Согласно сообщению пресс-службы Милли Меджлиса, спикер парламента Азербайджана вначале встретилась с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи.

Поблагодарив Сахибу Гафарову за визит и участие в Боаоском азиатском форуме, Чжао Лэцзи сказал, что визит спикера Милли Меджлиса в Китай для участия в данном Форуме свидетельствует о значении, которое Азербайджан придает двусторонним отношениям, а также о поддержке Форума азербайджанской стороной. Как он отметил, отношения Азербайджана и Китая в последние годы возвысились до уровня стратегического партнерства под мудрым руководством лидеров двух стран.

Указав, что данный визит является первым для нее визитом в Китай в качестве спикера Милли Меджлиса Азербайджана, Сахиба Гафарова выразила надежду, что эта поездка внесет вклад в дальнейшее расширение отношений между парламентами двух стран.

Сахиба Гафарова заметила, что азербайджано-китайское сотрудничество продолжает расширяться по многим направлениям и что эти отношения в последнее время перешли на новый этап, а президент Ильхам Алиев придает большое значение укреплению сотрудничества между двумя странами. Спикер обратила внимание на важную роль искренних взаимоотношений, взаимного уважения и доверия между лидерами Азербайджана и Китая в развитии партнерства.

В беседе была выражена взаимная поддержка в вопросе территориальной целостности и суверенитета, подчеркнута постоянная поддержка Азербайджаном политики «Единого Китая», как и неизменная поддержка Китаем в свою очередь суверенитета и территориальной целостности Азербайджана.

Собеседники уделили внимание и межпарламентскому сотрудничеству, заявив, что связи в этой области занимают важное место в углублении отношений между двумя странами. Было подчеркнуто наличие активного и плодотворного сотрудничества между парламентами Азербайджана и Китая. Высказывались разделяемые обеими сторонами взгляды на важность дальнейшего расширения этих связей и наращивания контактов в будущем; также рассматривались возможности развития институциональных связей между комитетами законодательных органов и расширения сотрудничества по различным направлениям.

Собеседники, кроме того, обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

* * * 

Спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Китай выступила с речью на Ежегодной конференции Боаоского азиатского форума.

Спикер Милли Меджлиса довела до сведения участников Форума, что Азербайджан придает особое значение принципам суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела, вновь подчеркивает необходимость обеспечения этих принципов.

Спикер Сахиба Гафарова подчеркнула, что определенное президентом Ильхамом Алиевым национальное видение основано на мире, развитии, многосторонности, взаимном уважении и сотрудничестве, добавив, что это видение последовательно воплощается в практические шаги.

Сахиба Гафарова проинформировала участников мероприятия о глобальных инициативах, выдвинутых Азербайджаном под руководством президента Ильхама Алиева. Она отметила усилия Азербайджана в период председательства в Движении неприсоединения, а также во время проведения COP29 по преодолению разногласий между Глобальным Севером и Глобальным Югом.

В выступлении говорилось и о значимой роли Азербайджана в обеспечении энергетической безопасности, об инициативах страны по реализации крупномасштабных транспортных проектов.

Спикер Милли Меджлиса заметила также, что эффективность Срединного коридора еще более повысится благодаря восстановлению транспортных и коммуникационных связей между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой в ходе мирного процесса между Азербайджаном и Арменией. Срединный коридор все более утверждает себя как надежный и эффективный маршрут, связывающий Европу с Азией.

