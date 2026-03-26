Иран перебрасывает войска на остров Харк
Иран перебрасывает войска на остров Харк

ООН приняла резолюцию о «тяжелейшем преступлении» против человечности

Только три страны против
Генассамблея ООН признала трансатлантическую работорговлю одним из самых тяжких преступлений против человечности. Резолюция была внесена Ганой, пишет The New York Times.

Документ призывал признать трансатлантическую работорговлю «тяжелейшим преступлением против человечности», официально извиниться за нее и создать фонд репараций для потомков порабощенных африканцев. Против проголосовали только США, Израиль и Аргентина, при этом резолюция все же была принята.

Накануне голосования президент Ганы Джон Махама заявил, что американские школы отговаривают от преподавания темы рабства и расизма. Он назвал резолюцию «предохранителем от забвения». Глава МИД Ганы Самуэль Окудзето Аблаква до голосования подчеркивал, что репарации должны получить все люди африканского происхождения, в том числе в виде средств на открытие бизнеса и оплату образования.

Африканский союз объявил период с 2026 по 2035 год «Десятилетием действий по репарациям», и Гана, где сохранилось одно из крупнейших в мире наследий фортов работорговли, стала одним из лидеров этого процесса. Страна поощряет людей африканского происхождения получать гражданство, а инициатива 2019 года приглашала потомков африканцев жить и работать в Гане в рамках кампании «права на возвращение».

Американские общественные организации и ученые ранее обвиняли президента Дональда Трампа в умалении роли черной истории в США. Он критиковал музеи за излишний, по его мнению, акцент на «том, насколько плохим было рабство», и выступал против преподавания тем вроде «белой привилегии»

Представитель США в Экономическом и Социальном Совете ООН Дэн Негреа назвал резолюцию «крайне проблематичной» и осудил попытку выстроить иерархию преступлений против человечности. Он также заявил, что «президент Трамп сделал для чернокожих американцев больше, чем любой другой президент».

Новый ракетный обстрел Израиля: раненые, разрушения...
Новый ракетный обстрел Израиля: раненые, разрушения... обновлено 13:48
13:48 1430
Израильтянам в Азербайджане дали рекомендации
Израильтянам в Азербайджане дали рекомендации
13:45 657
У Израиля неожиданный союзник
У Израиля неожиданный союзник
13:17 1623
ООН приняла резолюцию о «тяжелейшем преступлении» против человечности
ООН приняла резолюцию о «тяжелейшем преступлении» против человечности Только три страны против
13:17 1328
Российский дрон ударил по ресторану в Харькове
Российский дрон ударил по ресторану в Харькове
12:24 1231
США попросили – Израиль согласился
США попросили – Израиль согласился
12:06 2189
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
09:51 3643
Иран благодарит Азербайджан
Иран благодарит Азербайджан
11:39 3134
Израильская ПВО не готова к большой войне
Израильская ПВО не готова к большой войне
11:09 2453
Атакован крупнейший нефтезавод России
Атакован крупнейший нефтезавод России
10:44 3011
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
10:42 855
