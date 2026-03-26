У Израиля неожиданный союзник

Начальник штаба вооруженных сил Уганды генерал Мухузи Кайнеругаба заявил, что мир хочет, чтобы война на Ближнем Востоке поскорее закончилась, но любые разговоры об уничтожении Израиля или победе над ним приведут к тому, что Уганда вступит в войну на стороне Израиля. Об этом он написал в своей соцсети Х.

«Мы хотим, чтобы война на Ближнем Востоке закончилась прямо сейчас. Мир устал от нее. Но любые разговоры об уничтожении или разгроме Израиля втянут нас в войну. На стороне Израиля!» — говорится в посте Кайнеругаба.