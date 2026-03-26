Иран перебрасывает войска на остров Харк
Пентагон засекретил военные планы

13:26 496

Пентагон впервые за несколько десятилетий отказался обнародовать обзор дислокации своих войск за рубежом, тем самым проигнорировав интересы законодателей и союзников США, которые используют этот анализ для определения бюджетов и понимания американской военной политики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех американских и натовских чиновников в сфере обороны и трех европейских дипломатов.

По данным источников издания, вместо публикации официального документа, известного как Обзор глобальной дислокации войск (Global Posture Review), который является ключевым для бюджетного планирования и понимания политики США, Пентагон планирует проводить только неформальные беседы. В администрации считают, что предоставили достаточно информации в других стратегических документах, которые указывают на смещение фокуса на Западное полушарие.

Издание отмечает, что такое решение, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность на Капитолийском холме и в европейских столицах, где чиновники «отчаянно нуждаются в более четком понимании» военных амбиций США. Члены комитета Сената по вооруженным силам заявили, что их даже официально не уведомили об отмене публикации документа, что усложнит их работу над оборонным бюджетом.

Союзники по НАТО опасаются, что отсутствие четкого плана может привести к «нежелательным сюрпризам» со стороны администрации президента США, которая больше сосредоточена на собственной военной мощи, чем на партнерстве.

Новый ракетный обстрел Израиля: раненые, разрушения...
Новый ракетный обстрел Израиля: раненые, разрушения... обновлено 13:48
13:48 1433
Израильтянам в Азербайджане дали рекомендации
Израильтянам в Азербайджане дали рекомендации
13:45 660
У Израиля неожиданный союзник
У Израиля неожиданный союзник
13:17 1631
ООН приняла резолюцию о «тяжелейшем преступлении» против человечности
ООН приняла резолюцию о «тяжелейшем преступлении» против человечности Только три страны против
13:17 1332
Российский дрон ударил по ресторану в Харькове
Российский дрон ударил по ресторану в Харькове
12:24 1232
США попросили – Израиль согласился
США попросили – Израиль согласился
12:06 2193
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
Трамп может прекратить войну уже в эти выходные
09:51 3643
Иран благодарит Азербайджан
Иран благодарит Азербайджан
11:39 3136
Израильская ПВО не готова к большой войне
Израильская ПВО не готова к большой войне
11:09 2457
Атакован крупнейший нефтезавод России
Атакован крупнейший нефтезавод России
10:44 3015
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
«Хезболла» планировала теракт в Кувейте
10:42 855

