Пентагон засекретил военные планы

Пентагон впервые за несколько десятилетий отказался обнародовать обзор дислокации своих войск за рубежом, тем самым проигнорировав интересы законодателей и союзников США, которые используют этот анализ для определения бюджетов и понимания американской военной политики. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех американских и натовских чиновников в сфере обороны и трех европейских дипломатов.

По данным источников издания, вместо публикации официального документа, известного как Обзор глобальной дислокации войск (Global Posture Review), который является ключевым для бюджетного планирования и понимания политики США, Пентагон планирует проводить только неформальные беседы. В администрации считают, что предоставили достаточно информации в других стратегических документах, которые указывают на смещение фокуса на Западное полушарие.

Издание отмечает, что такое решение, вероятно, вызовет серьезную обеспокоенность на Капитолийском холме и в европейских столицах, где чиновники «отчаянно нуждаются в более четком понимании» военных амбиций США. Члены комитета Сената по вооруженным силам заявили, что их даже официально не уведомили об отмене публикации документа, что усложнит их работу над оборонным бюджетом.

Союзники по НАТО опасаются, что отсутствие четкого плана может привести к «нежелательным сюрпризам» со стороны администрации президента США, которая больше сосредоточена на собственной военной мощи, чем на партнерстве.